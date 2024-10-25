Romadailynews.it di 25 ott 2024

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 17 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 17:15 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Viabilità DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 563 CIRCA, AL MOMENTO CI SONO 3 KM DI CODA TRA IL NODO A1/A24 Roma TERAMO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE DI NAPOLI. I MEZZI COINVOLTI SI TROVANO TRA LA CORSIA DI EMERGENZA E QUELLA DI MARCIA, SI CONSIGLIA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE. E ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA A PARTIRE DALLA CASSIA FINO ALLA PRENESTINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI E CODE DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO IN USCITA DA Roma. SULLA Roma FIUMICINO ANCORA CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
Viabilità Roma da Romadailynews.it

Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 17:15

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it
Altre notizie su Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 17:15. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 16 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LA A1 ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO 2 KM DI CODA CON TENDENZA ALL’AUMENTO TRA IL ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 15 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 12 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 12.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E IN ESTERNA TRA ARDEATINA E ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 11 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.