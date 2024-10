Usa 2024, Springsteen: “Trump corre per diventare un tiranno” (Di venerdì 25 ottobre 2024) WASHINGTON – “Donald Trump corre per diventare un tiranno americano e non capisce questo Paese. L’unico candidato da votare è Kamala Harris”: è l’appello al voto lanciato da Bruce Springsteen (foto) nel comizio della candidata dem ad Atlanta con Barack Obama e altre star dello spettacolo. The Boss ha cantato alcune canzoni, tra cui ‘The Promised Land’, scaldando il pubblico. “Il potere è conoscere il tuo passato. La Georgia è dove si sta scrivendo il futuro. La Georgia si sta facendo vedere, non importa che tipo di imbrogli, imbrogli e sotterfugi”, ha detto Spike Lee al comizio di Atlanta. Riferendosi a Donald Trump come “agent orange” (agente arancione, per il colore dei suoi capelli), Lee – nativo di Atlanta – ha detto che “oggi non possiamo essere ingannati, imbrogliati, fuorviati”. L'articolo Usa 2024, Springsteen: “Trump corre per diventare un tiranno” L'Opinionista. Lopinionista.it - Usa 2024, Springsteen: “Trump corre per diventare un tiranno” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) WASHINGTON – “Donaldperunamericano e non capisce questo Paese. L’unico candidato da votare è Kamala Harris”: è l’appello al voto lanciato da Bruce(foto) nel comizio della candidata dem ad Atlanta con Barack Obama e altre star dello spettacolo. The Boss ha cantato alcune canzoni, tra cui ‘The Promised Land’, scaldando il pubblico. “Il potere è conoscere il tuo passato. La Georgia è dove si sta scrivendo il futuro. La Georgia si sta facendo vedere, non importa che tipo di imbrogli, imbrogli e sotterfugi”, ha detto Spike Lee al comizio di Atlanta. Riferendosi a Donaldcome “agent orange” (agente arancione, per il colore dei suoi capelli), Lee – nativo di Atlanta – ha detto che “oggi non possiamo essere ingannati, imbrogliati, fuorviati”. L'articolo Usa: “perun” L'Opinionista.

