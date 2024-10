“Un errore la consulenza a Grillo, spesso ha indebolito Conte”: parla Baldino (M5S) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo è arrivato a una conclusione drastica. Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle, ha fatto bene il presidente ad annunciare il taglio del contratto del garante? “Se penso al percorso che il M5S ha fatto, dalla sua nascita a oggi, dispiace molto che si sia arrivati a questo punto, forse quel contratto non doveva proprio essere stipulato, sia per il ruolo di garanzia che Beppe ricopre, sia perché ingabbiarlo in delle clausole contrattuali è difficile per definizione. Diciamo che negli ultimi tempi l’attività di consulenza non è stata svolta propriamente a favore del M5S, ma sembrava più volta a indebolire la figura del leader e questo ha creato inevitabilmente una frattura all’interno della comunità”. Lanotiziagiornale.it - “Un errore la consulenza a Grillo, spesso ha indebolito Conte”: parla Baldino (M5S) Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo scontro tra Giuseppee Beppeè arrivato a una conclusione drastica. Vittoria, deputata del Movimento 5 Stelle, ha fatto bene il presidente ad annunciare il taglio del contratto del garante? “Se penso al percorso che il M5S ha fatto, dalla sua nascita a oggi, dispiace molto che si sia arrivati a questo punto, forse quel contratto non doveva proprio essere stipulato, sia per il ruolo di garanzia che Beppe ricopre, sia perché ingabbiarlo in delle clausole contrattuali è difficile per definizione. Diciamo che negli ultimi tempi l’attività dinon è stata svolta propriamente a favore del M5S, ma sembrava più volta a indebolire la figura del leader e questo ha creato inevitabilmente una frattura all’interno della comunità”.

