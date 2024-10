Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2024 ore 18:30

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione sostenuto ilsul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e proseguendo tra bufalo te Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina coda tratti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a raccordo anulare si sta in fila anche sul viadotto della Magliana nelle due lezioni e su via Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino a via di Malafede in direzione di Ostia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code pere lavori tra Corso di Francia e via Salaria indirizzo di San Giovanni lentamente code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra viale Castrense la 24Teramo e tra Batteria Nomentana e via Salaria e domani per lavori di potatura all’altezza della galleria Giovanni XXIII ...