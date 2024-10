Biccy.it - Tananai risponde a domande molto scomode: corna, coppia aperta, gusti

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo Eva Henger, Nina Moric, Patrizia De Blanc, Vittorio Cecchi Gori, e Maria Teresa Ruta, adesso ancheha deciso di sottoporsi alla temutissima macchina della verità Il cantante di Tango ha accettato di partecipare al Lie Detector Test di Vanity Fair Italia e ha risposto a tutte leche gli hanno posto. Tra le tante coseha rivelato di essere favorevole alle coppie aperte e di aver seguito alla lettera il tutorial della canzone “3” di Britney Spears: “Se sono favorevole all’idea della? Assolutamente sì. Quello che succede tra due persone che si amano e amano e non fanno del male a nessuno, per me non ha senso nemmeno di essere disquisito. Se sono sempre stato fedele? No, proprio no. Se l’ho mai fatto a tre? Sì, ma è andata un po’ malino. Di gruppo? No quello mi manca.