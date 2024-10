Lanazione.it - Studenti in corteo a Firenze: “Siamo contro la scuola-azienda”

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Sono scesi in piazza al grido di “Se non cambierà, lotta dura sarà” e “governo Meloni, governo dei padroni”. Un centinaio dihanno partecipato questa mattina, 25 ottobre, alche si è svolto in centro, da piazza Santissima Annunziata a Santa Maria Novella, promosso dagliautorganizzati fiorentini. Le bandierela Nato e gli sloganil Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, hanno fatto da sfondo alla protesta, che ha puntato il ditola crescente "lizzazione delle scuole". Glihanno contestato le recenti riforme scolastiche e la “volontà del governo di limitare il dissenso nelle piazze e nelle scuole”. Nel mirino, anche l’alternanza-lavoro, che secondo i ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione “è sempre più legata agli interessi delle aziende e delle forze armate”.