"Settembre nero": Sandro Versonesi e l'importanza dell'ascolto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 21 d’ottobre è, annualmente, Giornata mondiale dell’ascolto. Nell’anno del Signore 2024 tale ricorrenza è sbocciata di lunedì, scelto dal buon Dio per esser tempo di nuvoloni grigiastri e minacciosi, pioggia, a tratti pure un po' violenta, e vento fastidioso. Un dì, insomma, da trascorrere nel Reggiotoday.it - "Settembre nero": Sandro Versonesi e l'importanza dell'ascolto Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 21 d’ottobre è, annualmente, Giornata mondiale. Nell’anno del Signore 2024 tale ricorrenza è sbocciata di lunedì, scelto dal buon Dio per esser tempo di nuvoloni grigiastri e minacciosi, pioggia, a tratti pure un po' violenta, e vento fastidioso. Un dì, insomma, da trascorrere nel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stellantis - settembre nero per le vendite : -27 - 1% - Nel buio delle immatricolazioni, si spegne la luce di Stellantis: le vendite per il colosso italofrancese tracollano e sprofondano: -27,1%. I dati Acea non lasciano scampo. Nel disastro dell’automotive a settembre, la performance del gruppo caro ... (Lidentita.it)

Michael - un cuore neroverde e la pizzeria aperta a settembre : i funerali al Tricalle - Sognava in grande Michael Luciani che a soli 26 anni era titolare di una pizzeria, aperta da poco più di un mese nel piazzale del Tricalle. La sua vita si è spezzata all’ora di pranzo di un sabato di pioggia su quella strada che avrà percorso ... (Chietitoday.it)

Michael - un cuore neroverde e la pizzeria a settembre : i funerali al Tricalle - Sognava in grande Michael Luciani che a soli 26 anni era titolare di una pizzeria, aperta da poco più di un mese nel piazzale del Tricalle. La sua vita si è spezzata all’ora di pranzo di un sabato di pioggia su quella strada che avrà percorso ... (Chietitoday.it)

Sandro Veronesi : «Con Settembre nero per la prima volta ho desiderato distanziarmi dal tempo che vivo» - In libreria con il suo ultimo romanzo, pubblicato da La Nave di Teseo, l'autore pluripremiato racconta, tenendo sullo sfondo l'estate delle Olimpiadi del 1972 a Monaco, la famiglia, i ragazzi e la fatica che si fa a diventare adulti (Vanityfair.it)