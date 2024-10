It.newsner.com - Se la vedi crescere nel giardino, non devi mai distruggerla

Leggi tutta la notizia su It.newsner.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Credo sia giusto dire che la maggior parte di noi si è talmente abituata a fare la spesa nei negozi da aver dimenticato l’enorme offerta di Madre Natura. Se si esce nella foresta giusta durante la stagione giusta, si può trovare ogni sorta di meraviglia in attesa di essere raccolta (si prega di procedere con estrema cautela durante la raccolta di funghi). In effetti, si possono trovare tesori nutrienti anche neldi casa, a seconda della zona del Paese in cui si vive, ovviamente. Non ci credete? Beh, continuate a leggere qui sotto Ora, sarò la prima ad ammettere che non sono un’orticoltrice. Non sono in grado di dare un nome alla maggior parte delle piante e delle erbe aromatiche e sicuramente non sono in grado di consigliare a nessuno quale verdura sia sicura da mangiare.