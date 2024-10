Lettera43.it - Se Conte ‘licenzia’ Grillo via Vespa l’epica del M5s è davvero finita

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Èpittoresco che il vaffa di Giuseppea Beppetrovi il suo compimento nelle anticipazioni del nuovo libro di Bruno(eh sì, siamo di nuovo in quel periodo dell’anno): «Beppeè responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale», dice il capo del M5s nel nuovo tomo dell’inventore di Porta a Porta, apoteosi del giornalismo politico italiano nonché nemesi del grillismo. L’ex premier ha deciso di non rinnovare il contratto di consulenza da 300 mila euro con l’ex comico e garante, colpendolo dunque nell’affetto che gli è più caro (il portafoglio). Non stupisce che l’arma finale dicontroriguardi i quattrini, per un partito che fin dalla sua nascita ha avuto una relazione speciale con gli scontrini. Giuseppee sullo sfondo il leader del M5s e Beppe(Imagoeconomica).