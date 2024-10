Donnaup.it - Scaloppine al limone: delicate e saporite, con un sugo prelibato

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lealsono un grande classico della cucina italiana:, cremose, prelibate e super invitanti. Si preparano in un lampo e sono uno dei piatti preferiti dai bambini. Sono semplici e veloci da preparare, in pochissimi minuti potremo servire un piattoe super saporito, preparato con pochissimi ingredienti, tutti già presenti nelle nostre cucine. Prima di infarinare le nostre fettine, appiattiamole con il batticarne in modo da ammorbidirle e distendere le fibre, così da renderle tenerissime. Consumiamole subito, calde e fumanti e se avanzassero, caso più unico che raro, possiamo conservarle in un contenitore ermetico, ben riposto in frigorifero, per un giorno al massimo. Scaldiamole prima di consumarle la seconda volta.