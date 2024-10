Report, il nuovo caso Giuli è una mostra sul futurismo al Maxxi: «Una faida dentro FdI per far esporre l’amico» (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Dobbiamo rallentare. Trovare soluzioni, collaborare. Evitare che questa storia ci sfugga di mano e metta in difficoltà il governo». Nella telefonata di ieri Giorgia Meloni ha cercato di catechizzare Alessandro Giuli. Che è sull’orlo delle dimissioni dopo il caso Spano. E le ha offerte alla premier. Che però da quell’orecchio non vuole proprio sentirci: «Dobbiamo restare compatti. Altrimenti la situazione rischia di finire fuori controllo». Ma intanto si delineano i contorni del nuovo caso Giuli, annunciato ieri da Sigfrido Ranucci nell’inchiesta di Report. Che parte da una mostra sul futurismo in programma a dicembre alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. E nella quale compare il FdI Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura a Montecitorio già protagonista di una lite con Antonella Giuli, sorella del ministro. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Dobbiamo rallentare. Trovare soluzioni, collaborare. Evitare che questa storia ci sfugga di mano e metta in difficoltà il governo». Nella telefonata di ieri Giorgia Meloni ha cercato di catechizzare Alessandro. Che è sull’orlo delle dimissioni dopo ilSpano. E le ha offerte alla premier. Che però da quell’orecchio non vuole proprio sentirci: «Dobbiamo restare compatti. Altrimenti la situazione rischia di finire fuori controllo». Ma intanto si delineano i contorni del, annunciato ieri da Sigfrido Ranucci nell’inchiesta di. Che parte da unasulin programma a dicembre alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. E nella quale compare il FdI Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura a Montecitorio già protagonista di una lite con Antonella, sorella del ministro.

