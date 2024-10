Iltempo.it - Regionali Liguria, Orlando: Hanno curato sanità pubblica delegando a privati, vogliamo reinvestire

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 "In questi anni si è pensato di curare i mali dellane pezzi allaprivata e questo non solo non ha funzionato ma ha spostato anche competenze e personale verso laprivata. Morale: oggi centomila liguri non si curano più, novantamila vanno nelle altre regioni a curarsi e laè la regione in cui ogni cittadino paga di più, 900 euro dice la Bocconi, per curarsi perché lanon riesce a far fronte alla situazione. Noi,invece,sullae combattere per far arrivare infermieri e medici". Lo dice il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Andrea. FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev