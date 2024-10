Putin apre alla pace e sbugiarda Zelensky: “Per due volte la Russia ha accettato di negoziare ma Kiev si è sempre rifiutata” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo tre anni di sanguinoso conflitto e con ben poche possibilità di una tregua a breve termine, ci si chiede a chi giovi continuare la guerra in Ucraina. Si tratta di una domanda di difficile risposta perché, durante un conflitto, a fare la differenza, ben più delle armi, è la propaganda. Così capita che, mentre Volodymyr Zelensky propone il suo “piano di vittoria” – scatenando la diffidenza dei leader di Usa e Ue, e l’Occidente continua a dibattere su ulteriori forniture di armi – sia Vladimir Putin a travestirsi da pacifista, sostenendo (senza che le sue affermazioni possano essere verificate) che, quando la Russia ha accettato di prendere in considerazione iniziative negoziali sul conflitto in Ucraina, Kiev le abbia puntualmente rifiutate. Secondo il leader russo: “Quando abbiamo accettato, si è scoperto che la parte ucraina aveva già rifiutato. È successo due volte”. Lanotiziagiornale.it - Putin apre alla pace e sbugiarda Zelensky: “Per due volte la Russia ha accettato di negoziare ma Kiev si è sempre rifiutata” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo tre anni di sanguinoso conflitto e con ben poche possibilità di una tregua a breve termine, ci si chiede a chi giovi continuare la guerra in Ucraina. Si tratta di una domanda di difficile risposta perché, durante un conflitto, a fare la differenza, ben più delle armi, è la propaganda. Così capita che, mentre Volodymyrpropone il suo “piano di vittoria” – scatenando la diffidenza dei leader di Usa e Ue, e l’Occidente continua a dibattere su ulteriori forniture di armi – sia Vladimira travestirsi da pacifista, sostenendo (senza che le sue affermazioni possano essere verificate) che, quando lahadi prendere in considerazione iniziative negoziali sul conflitto in Ucraina,le abbia puntualmente rifiutate. Secondo il leader russo: “Quando abbiamo, si è scoperto che la parte ucraina aveva già rifiutato. È successo due”.

