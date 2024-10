Press Padel tour, al via la seconda edizione del torneo dedicato a giornalisti e addetti alla comunicazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo il successo della sessione primaverile, ha preso il via a Roma la seconda edizione del Press Padel tour. Si tratta del primo torneo in Italia dedicato a giornalisti e addetti alla comunicazione. Numerose e prestigiose le testate coinvolte: La Repubblica, Corriere dello Sport, Tg5, Tg1, Adnkronos, Striscia la Notizia, Sky, Dazn, Dagospia, La Presse, La7, Agimeg, Igt, Eurobet, Roma Capitale. Tra i giocatori l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione ma anche gli ex calciatori Luca Marchegiani ed Abel Balbo. I giornalisti e gli addetti alla comunicazione si sfideranno sui campi del Lodigiani Padel, Contra Padel e Jolly Padel e daranno vita a partite agguerrite e molto combattute. Tutto ovviamente all’insegna del divertimento e del piacere di condividere un’esperienza di sport insieme a tanti colleghi. .com - Press Padel tour, al via la seconda edizione del torneo dedicato a giornalisti e addetti alla comunicazione Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo il successo della sessione primaverile, ha preso il via a Roma ladel. Si tratta del primoin Italia. Numerose e prestigiose le testate coinvolte: La Repubblica, Corriere dello Sport, Tg5, Tg1, Adnkronos, Striscia la Notizia, Sky, Dazn, Dagospia, Lae, La7, Agimeg, Igt, Eurobet, Roma Capitale. Tra i giocatori l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione ma anche gli ex calciatori Luca Marchegiani ed Abel Balbo. Ie glisi sfideranno sui campi del Lodigiani, Contrae Jollye daranno vita a partite agguerrite e molto combattute. Tutto ovviamente all’insegna del divertimento e del piacere di condividere un’esperienza di sport insieme a tanti colleghi.

