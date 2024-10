Nico Paz, il ‘diamante’ che Fàbregas lucida a Como… e che Messi benedice in Argentina: “Ha una testa impressionante” (Di venerdì 25 ottobre 2024) 2024-10-16 16:56:04 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Da Dani Carvajal tornato dal suo Erasmus a Leverkusen più di dieci anni fa, Nessun giocatore delle giovanili è riuscito ad ambientarsi negli undici del Real Madrid. Ma, mentre Cesc Fàbregas lo plasma a Como e Leo Messi lo sponsorizza in Argentinala sensazione è quella del Santiago Bernabéu Si sono lasciati sfuggire un “diamante” con la partenza di Nico Paz direzione ‘Calcio’. “È un ragazzo fantastico che sta crescendo con un allenatore che conosco. Al di là della sua età, ha una testa impressionante. Spero che continui a crescere e lo faccia dalla nostra parte. Justcalcio.com - Nico Paz, il ‘diamante’ che Fàbregas lucida a Como… e che Messi benedice in Argentina: “Ha una testa impressionante” Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) 2024-10-16 16:56:04 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Da Dani Carvajal tornato dal suo Erasmus a Leverkusen più di dieci anni fa, Nessun giocatore delle giovanili è riuscito ad ambientarsi negli undici del Real Madrid. Ma, mentre Cesclo plasma a Como e Leolo sponsorizza inla sensazione è quella del Santiago Bernabéu Si sono lasciati sfuggire un “diamante” con la partenza diPaz direzione ‘Calcio’. “È un ragazzo fantastico che sta crescendo con un allenatore che conosco. Al di là della sua età, ha una. Spero che continui a crescere e lo faccia dalla nostra parte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dischi Freschi Night, con You Nico alla consolle - Il dancefloor che trova casa al bar della Santeria Toscana 31, libero di essere vissuto da chiunque voglia passare una serata in un club dove ballare non è l’unica via. La nuova serata di Dischi ... (mentelocale.it)

Pagina 1 | Juve-Stoccarda, da Nico Gonzalez a Koopmeiners: il borsino dei rientri - Energia è una delle parole chiave nel calcio secondo Thiago Motta. E una delle armi più preziose in momenti della stagione come quello a cui si sta affacciando la Juventus: dalla sfida alla Lazio di i ... (tuttosport.com)

Juve-Stoccarda, da Nico Gonzalez a Koopmeiners: il borsino dei rientri - Energia è una delle parole chiave nel calcio secondo Thiago Motta. E una delle armi più preziose in momenti della stagione come quello a cui si sta affacciando la Juventus: dalla sfida alla Lazio di i ... (tuttosport.com)

Un Nico Paz sempre più da Oscar, ma il Como rallenta - Davanti a Hugh Grant il talento argentino segna il suo primo gol nel campionato italiano dopo l'esordio da sogno nell'Albiceleste ... (ilgiornale.it)