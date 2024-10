Oasport.it - Moto2, Marcos Ramirez precede Gonzalez e Aldeguer nelle PR di Buriram. Arbolino rischia grosso

(Di venerdì 25 ottobre 2024)ha fatto segnare il migliore tempo al termine delle prove libere del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato dile condizioni del meteo sono risultate ideali per i piloti per saggiare le condizioni della pista e il feeling con le rispettive moto (29° per quanto riguarda l’atmosfera e ben 43° sull’asfalto) con i contendenti al titolo che hanno lavorato soprattutto in ottica gara. Le cadute non sono mancate, da Albert Arenas a Deniz Oncu, passando per Izan Guevara e Aron Canet ma, oggettivamente, il momento più clamoroso ha riguardato Tony. Il nostro portacolori, infatti, è caduto in curva 11 e, essendo il tratto chel’ingresso ai box, dopo essere risalito sulla moto ha provato a raggiungere la pit-lane.