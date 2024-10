Mister Movie | Francesca Fagnani intervista Andrea Giambruno nella prima puntata di Belve 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La nuova stagione di Belve è alle porte e promette scintille. Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, sarà il primo ospite di Francesca Fagnani. Si parlerà di fuorionda, separazione e futuro professionale. Belve torna a ruggire: Giambruno nel mirino di Francesca Fagnani Il countdown è iniziato. Francesca Fagnani è pronta a tornare in prima serata su Rai2 con la nuova stagione di “Belve”, il programma che non lascia spazio a mezze misure. Dal 19 novembre al 14 gennaio, la giornalista più pungente della televisione italiana ci regalerà nuove interviste esclusive, pronte a far discutere e a svelare retroscena inediti. Andrea Giambruno: il primo ospite della nuova stagione Il primo ospite a sedersi sulla poltrona rossa di “Belve” sarà Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni. Mistermovie.it - Mister Movie | Francesca Fagnani intervista Andrea Giambruno nella prima puntata di Belve 2024 Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La nuova stagione diè alle porte e promette scintille., ex compagno di Giorgia Meloni, sarà il primo ospite di. Si parlerà di fuorionda, separazione e futuro professionale.torna a ruggire:nel mirino diIl countdown è iniziato.è pronta a tornare inserata su Rai2 con la nuova stagione di “”, il programma che non lascia spazio a mezze misure. Dal 19 novembre al 14 gennaio, la giornalista più pungente della televisione italiana ci regalerà nuove interviste esclusive, pronte a far discutere e a svelare retroscena inediti.: il primo ospite della nuova stagione Il primo ospite a sedersi sulla poltrona rossa di “” sarà, ex compagno di Giorgia Meloni.

