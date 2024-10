Marina Cavalieri, l'infermiera uccisa in casa: il marito scomparso per ore (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un proiettile in testa. Così è stata uccisa a Medesano (Parma) una donna di 62 anni. Il suo nome è Marina Cavalieri e per tutta la vita ha lavorato come infermiera in ospedale. Il femminicidio è avvenuto giovedì 24 ottobre. Il marito, un corriere, si era reso irreperibile ma è stato fermato in Europa.today.it - Marina Cavalieri, l'infermiera uccisa in casa: il marito scomparso per ore Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un proiettile in testa. Così è stataa Medesano (Parma) una donna di 62 anni. Il suo nome èe per tutta la vita ha lavorato comein ospedale. Il femminicidio è avvenuto giovedì 24 ottobre. Il, un corriere, si era reso irreperibile ma è stato fermato in

