Manovra, Gasparri smentisce le fake news: "Meno tasse e più soldi per gli italiani". Ecco le cifre (Di venerdì 25 ottobre 2024) Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, smentisce le accuse della sinistra sulla Manovra del governo Meloni «Quest'anno viene confermato il taglio del cuneo fiscale con un aumento del salario reale. Il costo è superiore ai 10 miliardi, quindi vuol dire che sono 11 miliardi di tasse in Meno e quindi di soldi che restano nelle tasche dei cittadini». L'ha evidenziato l'esponente politico durante il programma Coffee break su La7. Gasparri smentisce le accuse: "Cresce anche la spesa sulla sanità" «Sulla sanità c'è una crescita della spesa e il ministro Schillaci sta incalzando le Regioni che gestiscono il servizio sanitario per migliorare la qualità dei servizi», ha ribadito Maurizio Gasparri, sconfessando le grandi critiche rivolte al governo da parte dei progressisti. In questo caso, il parlamentare smentisce le accuse sui presunti tagli alla sanità.

