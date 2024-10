Maltempo, è ancora allerta Centro-Nord (Di venerdì 25 ottobre 2024) 7.00 ancora Maltempo al Centro-Nord. allerta arancione in Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Veneto. allerta gialla in Lombardia, Piemonte e Umbria. A Bologna scuole chiuse, si chiede ai cittadini di limitare gli spostamenti e ad aziende ed enti di fare ricorso allo smarth working. Dal sindaco Lepore stop alla partita Bologna-Milan. Preoccupa la situazione in Emilia-Romagna, dove le nuove piogge impatteranno su terreni già saturi d'acqua. Si monitora la riattivazione di una frana a San Benedetto Val di Sambro (BO). Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) 7.00alarancione in Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Veneto.gialla in Lombardia, Piemonte e Umbria. A Bologna scuole chiuse, si chiede ai cittadini di limitare gli spostamenti e ad aziende ed enti di fare ricorso allo smarth working. Dal sindaco Lepore stop alla partita Bologna-Milan. Preoccupa la situazione in Emilia-Romagna, dove le nuove piogge impatteranno su terreni già saturi d'acqua. Si monitora la riattivazione di una frana a San Benedetto Val di Sambro (BO).

