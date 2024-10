L’ultimo rapporto conferma che Diogo Jota salterà la partita con l’Arsenal a causa di un infortunio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Il Liverpool affronterà l’incontro cruciale della Premier League contro l’Arsenal questo fine settimana senza Diogo Jota, poiché l’attaccante portoghese è indisponibile per un infortunio alla costola. Jota si è infortunato durante la recente vittoria per 2-1 del Liverpool sul Chelsea dopo uno scontro con il difensore Tosin Adarabioyo. L’impatto lo ha costretto a lasciare il campo e successivamente lo ha escluso dalla vittoria infrasettimanale della Champions League dei Reds contro l’RB Lipsia. Diogo Jota salterà la partita con l’Arsenal a causa di un infortunio L’ultimo rapporto di Football Insider ha ora confermato che Jota salterà anche la partita contro l’Arsenal. Il rapporto lo spiega la gravità dell’infortunio potrebbe far saltare Jota da una a sei settimane, a seconda dell’entità del danno. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Il Liverpool affronterà l’incontro cruciale della Premier League controquesto fine settimana senza, poiché l’attaccante portoghese è indisponibile per unalla costola.si è infortunato durante la recente vittoria per 2-1 del Liverpool sul Chelsea dopo uno scontro con il difensore Tosin Adarabioyo. L’impatto lo ha costretto a lasciare il campo e successivamente lo ha escluso dalla vittoria infrasettimanale della Champions League dei Reds contro l’RB Lipsia.lacondi undi Football Insider ha orato cheanche lacontro. Illo spiega la gravità dell’potrebbe far saltareda una a sei settimane, a seconda dell’entità del danno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liverpool-Chelsea LIVE dalle 17.30 - le formazioni ufficiali : c'è Diogo Jota con Gakpo - sorpresa Lavia - Il big match tra Liverpool e Chelsea chiude la domenica di Premier League. Alle 17.30 ad Anfield scendono in campo i ragazzi di Arne Slot che,... (Calciomercato.com)

Premier League 2024/25 : passa di misura il Liverpool - Diogo Jota stende il Crystal Palace - Il Liverpool supera a domicilio per 1-0 il Crystal Palace nell’anticipo della settima giornata della Premier League 2024/25. Al Selhurst Park basta un rete di Diogo Jota ai Reds per piegare la formazione di casa e consolidare così il primato in ... (Sportface.it)

Il colpo dei lupi ha fatto saltare due allenamenti a Diogo Jota del Liverpool - Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore del Liverpool Arne Slot ha confermato che Diogo Jota ha saltato due allenamenti questa settimana dopo la vittoria dei Reds sui Wolves sabato come precauzione prima del loro ritorno in Champions ... (Justcalcio.com)

FC 25 SBC Diogo Jota (RTTK) - Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore portoghese del Liverpool Diogo Jota uscita in data 27 settembre 2024. Questa Sfida Creazione Rosa fa ... (Imiglioridififa.com)