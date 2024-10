LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: cominciano le pre-qualifiche! (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.01 Un’ora a disposizione dei piloti con l’obiettivo di centrare la top 10 per partire DIRETTAmente dal Q2 domani. 10.00 BANDIERA VERDE! cominciano le pre-qualifiche a Buriram. 9.56 Tutto pronto per l’inizio di queste pre-qualifiche: regolarmente in pista anche Aleix Espargarò dopo la caduta nelle FP1. 9.52 Ecco la classifica di MotoGP prima di questo weekend: 1. Jorge Martin (Ducati) 424 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 404 3. Marc Marquez (Ducati) 345 4. Enea Bastianini (Ducati) 331 5. Brad Binder (KTM) 192 6. Pedro Acosta (KTM) 181 7. Maverick Vinales (Aprilia) 171 8. Franco Morbidelli (Ducati) 151 9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 150 10. Aleix Espargarò (Aprilia) 136 11. Marco Bezzecchi (Ducati) 134 12. Alex Marquez (Aprilia) 125 13. Fabio Quartararo (Yamaha) 93 14. Jack Miller (KTM) 71 15. Miguel OLIVEira (Aprilia) 71 16. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: cominciano le pre-qualifiche! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.01 Un’ora a disposizione dei piloti con l’obiettivo di centrare la top 10 per partiremente dal Q2 domani. 10.00 BANDIERA VERDE!le pre-a Buriram. 9.56 Tutto pronto per l’inizio di queste pre-: regolarmente in pista anche Aleix Espargarò dopo la caduta nelle FP1. 9.52 Ecco la classifica diprima di questo weekend: 1. Jorge Martin (Ducati) 424 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 404 3. Marc Marquez (Ducati) 345 4. Enea Bastianini (Ducati) 331 5. Brad Binder (KTM) 192 6. Pedro Acosta (KTM) 181 7. Maverick Vinales (Aprilia) 171 8. Franco Morbidelli (Ducati) 151 9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 150 10. Aleix Espargarò (Aprilia) 136 11. Marco Bezzecchi (Ducati) 134 12. Alex Marquez (Aprilia) 125 13. Fabio Quartararo (Yamaha) 93 14. Jack Miller (KTM) 71 15. Miguel Oira (Aprilia) 71 16.

