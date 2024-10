Liga 2024 25 il Siviglia ritrova il sorriso | Espanyol battuto 2-0

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro il Barcellona al Montjuic, la seconda trasferta catalana è quella buona per ilche batte 2-0 in trasferta l’nell’undicesima giornata di/2025. Decisiva una doppietta di Lukebakio, che sblocca il risultato al 20? e raddoppia al 45?. Ilsale così a 15 punti e si lascia alle spalle la zona calda di classifica, mentre l’deve fare i conti con la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Sono 10 i punti collezionati fin qui dagli uomini di Gonzalez, che nel prossimo turno dovranno vedersela proprio contro i rivali di sempre del Barcellona. Impegno ostico anche per ilche ospiterà in casa la Real Sociedad./25, ilil2-0 SportFace.