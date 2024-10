L’Emilia-Romagna è di nuovo sott’acqua (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – A distanza di un mese dall’ultima alluvione, L’Emilia-Romagna è di nuovo sotto all’acqua e al fango. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne ha parlato con il climatologo Antonello Pasini che ha spiegato cosa si dovrebbe fare per ridurre questi eventi climatici. fsc/gtr/col Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - L’Emilia-Romagna è di nuovo sott’acqua Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – A distanza di un mese dall’ultima alluvione,è disotto all’acqua e al fango. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne ha parlato con il climatologo Antonello Pasini che ha spiegato cosa si dovrebbe fare per ridurre questi eventi climatici. fsc/gtr/col Unlimited News - Notizie dal mondo

