Latina / Il Caffè Poeta diventa letterario, la delibera di giunta per la procedura di evidenza (Di venerdì 25 ottobre 2024) Latina – Un Caffè letterario in piazza del Popolo, uno spazio tranquillo in cui la collettività possa beneficiare della somministrazione di alimenti e bevande e assistere ad attività culturali, letture di libri, forum, dibattiti su arte, letteratura, filosofia e mostre di vario genere. E’ con questo scopo che la giunta della sindaca Matilde Celentano, nella L'articolo Latina / Il Caffè Poeta diventa letterario, la delibera di giunta per la procedura di evidenza Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Il Caffè Poeta diventa letterario, la delibera di giunta per la procedura di evidenza Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 25 ottobre 2024)– Unin piazza del Popolo, uno spazio tranquillo in cui la collettività possa beneficiare della somministrazione di alimenti e bevande e assistere ad attività culturali, letture di libri, forum, dibattiti su arte, letteratura, filosofia e mostre di vario genere. E’ con questo scopo che ladella sindaca Matilde Celentano, nella L'articolo/ Il, ladiper ladiTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Bar Poeta diventa caffè letterario - procedura ad evidenza pubblica per affidarlo in concessione - Ci sarà una nuova procedura ad evidenza pubblica per la concessione in locazione del bar Poeta di Latina, l'immobile di proprietà comunale che fu sede del primo bar della città noto come "Caffè Poeta" dal nome del primo gestore, Alessandro Poeta. ... (Latinatoday.it)

In ricordo di Luigi Tallarico : domani un convegno a lui dedicato presso il caffè letterario Horafelix di Roma - Si terrà domani martedì 22 a Roma alle ore 17.30, presso il caffè-libreria Horafelix (via Reggio Emilia, 89) la giornata di studi sulla figura del giornalista e scrittore Luigi Tallarico, uno dei più profondi studiosi del Futurismo, autore di ... (Secoloditalia.it)

Due giganti del pensiero italiano si incontrano al caffè letterario di piazza italiana - Facebook WhatsApp Twitter Il Caffè Letterario, situato nel cuore della Piazza Italiana progettata dallo studio Stefano Boeri Interiors, è stato teatro di un evento di grande richiamo culturale. L’incontro dal titolo “Di Genesi Incerta” ha ... (Gaeta.it)

Grottaminarda in Blues : Patrix Duenas e la Dogana Blues Band al Caffè Letterario - Domenica 20 ottobre, il Caffè Letterario all'interno del Castello di Grottaminarda sarà la cornice di una straordinaria serata musicale. Protagonista indiscusso sarà il bassista di fama internazionale Patrix Duenas, accompagnato dalla Dogana Blues ... (Avellinotoday.it)