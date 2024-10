Rompipallone.it - Lascia la Juve, non ci sono più dubbi: valigie pronte

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 25 Ottobre 2024 22:43 di Roberto Naccarella Una delle colonne dellantus sta per salutare i bianconeri: l’accordo è ormai a un passo, nuova avventura. Cristiano Giuntoli sta portando avanti un importante rinnovamento nel gruppo squadra dellantus. Il percorso è certamente lungo ma il direttore sportivo ha già svolto un grosso lavoro, ringiovanendo la rosa e alleggerendo parecchio il monte ingaggi cercando di mantenere sempre uno standard qualitativo molto elevato. In estatearrivati alla Continassa tanti volti nuovi, a cui hanno fatto posto diversi giocatori che non rientravano nei piani di Thiago Motta. L’impressione è che molto presto i tifosintini dovranno digerire un’altra cessione. In queste settimane la dirigenza bianconera è impegnata a blindare i contratti di alcuni calciatori fondamentali per Motta e anche per lo spogliatoio.