La voce delle immagini tra rimossi storici e sogni di liberazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giunto ormai alla sua XVII edizione, il festival Archivio Aperto (fino al 27 ottobre a Bologna), è dedicato alla riscoperta del patrimonio cinematografico in piccolo formato – privato, amatoriale, sperimentale, La voce delle immagini tra rimossi storici e sogni di liberazione il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - La voce delle immagini tra rimossi storici e sogni di liberazione Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giunto ormai alla sua XVII edizione, il festival Archivio Aperto (fino al 27 ottobre a Bologna), è dedicato alla riscoperta del patrimonio cinematografico in piccolo formato – privato, amatoriale, sperimentale, Latradiil manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Voce delle Immagini: In Conversazione con Isabella Labate - Isabella Labate nasce a Savona, dove cresce tra il mare e la luce della Liguria. Il suo percorso nell’arte prende il volo a Genova, sotto la guida del maestro Emanuele Luzzati e nel 1994 comincia ... (projectnerd.it)

Cinque modi (e un consiglio) per riconoscere un'immagine creata con intelligenza artificiale - Saper distinguere un'immagine «deepfake» creata con l'AI da una realizzata dall'essere umano è sempre più difficile, rivelano gli esperti. Ma esistono delle strategie e intelligenze artificiali«antago ... (corriere.it)

Microsoft Copilot convertirà l'audio dal vivo in immagini - Un brevetto mostra che Microsoft sta sviluppando con Copilot un sistema AI che converte audio in immagini in tempo reale. (punto-informatico.it)

Fotografia, non guardarmi così - Di questo libro di Katja Petrowskaja, prima ancora di sapere alcunché né del libro né dell’autrice, mi era piaciuto il titolo: La foto mi guardava. Ho immaginato un testo sul potere delle fotografie, ... (repubblica.it)