Lortica.it - La resilienza: due facce della stessa medaglia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Laè la capacità di affrontare le difficoltà, rimanere in piedi nonostante le tempestevita, e trovare la forza per ricominciare. È quella dote che, come una molla, ci permette di risollevarci ogni volta che siamo messi alla prova. Rappresenta la faccia “A” del disco: la forza interiore che ci guida attraverso i momenti bui e ci aiuta a superare dolori, perdite e delusioni. È ciò che ci permette di mantenere la speranza anche quando tutto sembra crollare, un faro che ci illumina quando il cielo è coperto di nuvole. Essere resilienti significa riuscire a trasformare le cicatrici in storie di rinascita, farefragilità un punto di forza e trarre insegnamento dalle avversità. Le persone resilienti sono come alberi dalle radici profonde: possono essere piegati dal vento, ma non si spezzano. Anzi, dal terreno arido traggono nuova linfa per fiorire di nuovo.