La rabbia online è il rumore di fondo del calcio moderno: tra poco gli allenatori saranno cacciati dai social (Telegraph) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le offese online ai giocatori ormai sono così comuni che la Premier League ha un direttore della protezione dei contenuti per assistere chi è sotto attacco. “Il ronzio di fondo del calcio moderno è ostile, paranoico e pieno di rabbia. Perché i tifosi di calcio sono così spregevoli online?”, si chiede il Telegraph. Perché il punto è che il problema è proprio lo svacco della rete. “Lo sport offre un terreno fertile per le cose spiacevoli. Le sue forti emozioni sono portate al limite da una copertura televisiva sempre più sofisticata. È tribale, rozzo e milioni di persone perdono soldi scommettendoci ogni giorno. Forse la cosa più importante è che si insinua nelle identità dei tifosi”. “I tifosi rivali si sono offesi per decenni, sicuramente molto prima delle grandi guerre online tra i fan di Trump e Hillary, Marvel e DC, Playstation e XBox, ma il tenore estremo sembra nuovo”. Ilnapolista.it - La rabbia online è il rumore di fondo del calcio moderno: tra poco gli allenatori saranno cacciati dai social (Telegraph) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le offeseai giocatori ormai sono così comuni che la Premier League ha un direttore della protezione dei contenuti per assistere chi è sotto attacco. “Il ronzio didelè ostile, paranoico e pieno di. Perché i tifosi disono così spregevoli?”, si chiede il. Perché il punto è che il problema è proprio lo svacco della rete. “Lo sport offre un terreno fertile per le cose spiacevoli. Le sue forti emozioni sono portate al limite da una copertura televisiva sempre più sofisticata. È tribale, rozzo e milioni di persone perdono soldi scommettendoci ogni giorno. Forse la cosa più importante è che si insinua nelle identità dei tifosi”. “I tifosi rivali si sono offesi per decenni, sicuramente molto prima delle grandi guerretra i fan di Trump e Hillary, Marvel e DC, Playstation e XBox, ma il tenore estremo sembra nuovo”.

