La leggenda della classe omogenea

Nappo* ?inclusione nella scuola di cui si parla nei documenti ministeriali o progettuali, nei fatti è spesso disattesa e le politiche e di conseguenza la prassi dovrebbero indirizzarsi verso il raggiungimento di questo obbiettivo. Il problema, però, va affrontarlo con coraggio e onestà intellettuale. L'argomento più delicato è il rapporto allusivo al presunto danno che avrebbero gli studenti cosiddetti 'normali' dal trovarsi nelle stesse classi con allievi con disabilità, Dsa o difficoltà di altro tipo. Se il dibattito chiave è il vantaggio che l'omogeneità cognitivo-culturale della classe garantirebbe in termini di qualità del percorso formativo, allora servirebbe strutturare classi differenziali anche in rapporto al livello culturale d'ingresso: questo perché forse soprattutto chi è più indietro, anche senza disabilità, può rappresentare motivo di rallentamento.

