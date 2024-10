Investimenti del Fondo di sviluppo e coesione: Schifani incontra Cassa depositi e prestiti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un primo bilancio della collaborazione fra Cassa depositi e prestiti e Regione sul sostegno che l'istituzione ha offerto nella programmazione degli Investimenti previsti dal Fondo di sviluppo e coesione 2021-27. E' stato questo uno dei temi affrontati nel corso dell’incontro che si è svolto Cataniatoday.it - Investimenti del Fondo di sviluppo e coesione: Schifani incontra Cassa depositi e prestiti Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un primo bilancio della collaborazione frae Regione sul sostegno che l'istituzione ha offerto nella programmazione degliprevisti daldi2021-27. E' stato questo uno dei temi affrontati nel corso dell’incontro che si è svolto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Investimenti pubblici - il nodo del Fondo per il Made in Italy - A DICEMBRE dello scorso anno, con l’approvazione dell’ultima legge finanziaria, il ministro Urso (nella foto in basso) ha annunciato la creazione di un Fondo nazionale per il Made in Italy. Il fondo, con una dotazione di un miliardo di euro, ... (Quotidiano.net)

Silver Fir Capital lancia il Fondo Ora - 130 milioni di investimenti sulla logistica - Milano, 26 settembre 2024 - Oltre 130 milioni di euro di investimenti per sviluppare un complesso logistico di 170.000 mq in provincia di Piacenza. Silver Fir Capital, società di gestione specializzata nell'investimento nei settori immobiliare e ... (Quotidiano.net)