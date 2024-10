Incidente al Rione Biccari, ciclista investito da un'auto: trasportato in codice rosso al Policlinico (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un ciclista è stato investito da un’auto, questa sera, in zona Parco San Felice, al Rione Biccari, a Foggia. L'Incidente è avvenuto all'incrocio tra via Michele Menichella e via Rovelli.Il conducente della vettura, una Fiat Panda, si è fermato per prestare soccorso. È intervenuto il 118 Foggiatoday.it - Incidente al Rione Biccari, ciclista investito da un'auto: trasportato in codice rosso al Policlinico Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unè statoda un’, questa sera, in zona Parco San Felice, al, a Foggia. L'è avvenuto all'incrocio tra via Michele Menichella e via Rovelli.Il conducente della vettura, una Fiat Panda, si è fermato per prestare soccorso. È intervenuto il 118

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finestrino dell'auto sfondato al Rione Biccari : "Siamo stanchi di vivere in questa suburra pugliese" - "Stanotte mi hanno sfondato il finestrino dell'auto sotto casa. Niente, a Foggia siamo abituati... la cosa che mi fa sorridere è che non hanno rubato la pinza per raccogliere i rifiuti e i sacchi d'immondizia che porto sempre con me per cercare di ... (Foggiatoday.it)