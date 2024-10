Il Rimini resta imbattuto in trasferta: strappato un punto dal campo della vicecapolista Ternana (Di venerdì 25 ottobre 2024) A Terni arriva il terzo pareggio consecutivo del Rimini. I biancorossi fermano sull'1-1 la vicecapolista Ternana e confermano l'imbattibilità in trasferta. Le reti nella ripresa portano la firma di Cicerelli e Garetto, per un punto sicuramente guadagnato dai romagnoli che si portano a quota 14 Today.it - Il Rimini resta imbattuto in trasferta: strappato un punto dal campo della vicecapolista Ternana Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A Terni arriva il terzo pareggio consecutivo del. I biancorossi fermano sull'1-1 lae confermano l'imbattibilità in. Le reti nella ripresa portano la firma di Cicerelli e Garetto, per unsicuramente guadagnato dai romagnoli che si portano a quota 14

