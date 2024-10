Terzotemponapoli.com - Il Napoli vuole continuare la propria marcia in vetta contro un frastornato Lecce

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ecco le quote dei traders sul match dello ‘Stadio Diego Armando Maradona’ tra iled ilEcco le quote dei traders sul match dello ‘Stadio Diego Armando Maradona’.arrivano da periodi diametralmente opposti. Allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ andrà in scena una sfida tra la capolista in cerca di grande rivincita sulla passata stagione e una squadra che sta perdendo laidentità e le proprie certezze. Dopo le ultime tre vittorie consecutive, gli uomini di Antonio Conte guidano la classifica di Serie A con due lunghezze di vantaggio sull’Inter. Il decimo posto dello scorso anno, che ha precluso le Coppe in questa stagione, sta agevolando i partenopei che hanno la possibilità di avere una settimana intera per preparare al meglio le partite.