Ilrestodelcarlino.it - I sogni infranti delle due vittime. Lorenzo stava per diventare papà. Fabio, una vita tra viaggi e sport

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sarebbe diventatodi una bambina tra due mesiCubello. ETosi avrebbe continuato a girare il mondo, sempre mano nella mano con la sua amata compagna. Alla fine,avrebbero solo dovuto seguire il corsoloro vite da poco più che trentenni, ma l’esplosione ha deciso per loro, strappandoli via dall’amore e dal futuro. Una tragedia che attanaglia i familiari dei due dipendenti morti sul lavoro. "Non ha nemmeno avuto la soddisfazione di vedere sua figlia", piange a singhiozzi ildi, Domenico Cubello, che ieri ha raggiunto il sito della Toyota Material Handling, parlando ai microfoni di Rai News 24. "Non ho ricevuto ancora nessuna chiamata dai dirigenti dell’azienda", tuona l’ex carabiniere in pensione. Un dolore, questo, che unisce un padre a un figlio, che a sua voltaperpadre.