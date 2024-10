Nerdpool.it - Gundam lancerà una serie di nuovi progetti per il 45° anniversario

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Mobile Suitha guadagnato la sua longevità sin dal debutto negli anni ’70, intrecciando storie di guerra che presentano i mecha in un mondo in continua evoluzione. Sebbene la timeline iniziale che ha introdotto i fan dell’anime ai personaggi di Amuro e Char venga ancora esplorata in, il franchise dinon ha paura di provare nuove strade. Esempi recenti includono: The Witch From Mercury, che ha dato al franchise il suo primo protagonista femminile per attrarre un pubblico più giovane. Ora, un alto dirigente responsabile del futuro diha rivelato i piani a lungo termine che Bandai Namco ha per il franchise di mech più popolare al mondo.