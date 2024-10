Gran Galà della Pace: un’opportunità imperdibile per i giovani artisti al 75° Festival di Sanremo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il “Premio Internazionale San Giovanni Paolo II – Gran Galà della Pace” lancia un’importante iniziativa per giovani talenti della musica e dello spettacolo che vogliono emergere in un contesto culturale di Grande prestigio. Attraverso la prima edizione degli “Award giovani” 2025, i partecipanti hanno l’opportunità di vivere emozionanti eventi tra cui il 75° Festival di Sanremo e il Giubileo del 2025. L’iniziativa, che affonda le sue radici nei valori di Karol Wojtyla, si propone di dare voce e visibilità a nuovi artisti attraverso una serie di selezioni regionali e nazionali. I valori di Karol Wojtyla e l’importanza del Premio Karol Wojtyla, noto al mondo come Papa Giovanni Paolo II, ha sempre attribuito Grande importanza ai valori della Pace, della solidarietà e dell’impegno sociale. Gaeta.it - Gran Galà della Pace: un’opportunità imperdibile per i giovani artisti al 75° Festival di Sanremo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il “Premio Internazionale San Giovanni Paolo II –” lancia un’importante iniziativa pertalentimusica e dello spettacolo che vogliono emergere in un contesto culturale dide prestigio. Attraverso la prima edizione degli “Award” 2025, i partecipanti hanno l’opportunità di vivere emozionanti eventi tra cui il 75°die il Giubileo del 2025. L’iniziativa, che affonda le sue radici nei valori di Karol Wojtyla, si propone di dare voce e visibilità a nuoviattraverso una serie di selezioni regionali e nazionali. I valori di Karol Wojtyla e l’importanza del Premio Karol Wojtyla, noto al mondo come Papa Giovanni Paolo II, ha sempre attribuitode importanza ai valorisolidarietà e dell’impegno sociale.

Week-end : dal “Gran galà pucciniano” a Cusano Milanino alla Fiera d’Autunno a Solaro - Ecco una selezione di eventi per questo week-end, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024: CARONNO PERTUSELLA – “Cav…oli che pranzo!”: a tavola con il Centro Aiuto per la Vita Questa domenica 27 ottobre, alle 12.30 alla Baita degli Alpini di via ... (Ilnotiziario.net)

