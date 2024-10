Nerdpool.it - Ghostgun 2 – Una storia che non smette di appassionare

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È finalmente arrivatovol. 2, proseguimento delle avventure western in stime manga, ideate dei talentuosi autori italiani Roberto Megna (alla scrittura) e Carlo “Cid” Lauro (ai disegni), edito da Saldapress per la collana RamenBurger.2 – Roberto Megna, Carlo “Cid” Lauro; Saldapress La sfida continua Le avventure dei nostri protagonisti continuano esattamente da dove li avevamo lasciati alla fine del primo volume: eravamo in balia di una terribile tempesta che sta per radere al suolo la cittadina di Faraway City, e intanto continua la sfida tra il giovane e misterioso Toe e il bandito Corrigan Smith.