Gerard Williams III, l'artista dei transistor: "Vi racconto come è nato Oryon" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da Texas a ARM, da ARM a Apple, da Apple a Qualcomm. Gerard Williams III è uno dei più influenti chip architect degli ultimi 20 anni. Ci ha raccontato in che modo è nato Oryon, il processore che spinge gli Snapdragon X Elite e gli Snapdragon 8 Elite.

