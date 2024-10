Lanazione.it - Filippo e il sogno di Londra. Molla tutto e fonda la prima radio italiana

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lucca, 25 ottobre 2024 – Spesso inseguire il, sin da bambino, porta a combinare cose buone. Gli “ostinati e contrari” sfidano la banalità, l’ovvio. Azzardano, perfino. È il caso di un bambino che oggi ha 50 anni. Si chiama“Philip” Baglini, è originario di Pietrasanta ed ha vissuto tra Viareggio e Pisa. Lucca, poi, è nel cuore. È il direttore dell’unicaufficiale degli italiani in Inghilterra: si chiama London One. Oggi, quella, compie 10 anni di attività. Una passione, quella di Baglini, che fa il paio con la formazione scientifica in fisica nucleare. In lui stainsieme: il fisico e il giornalista, la storia di Guglielmo Marconi e la stazionedi Coltano. E poi quel richiamo appassionato per l’Inghilterra. Da ragazzino va spesso all’aeroporto di Pisa per vedere decollare gli aerei in direzione. Un naso all’insù.