Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 25 ottobre Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 25 ottobre 2024. anticipazioni I Pfas, composti chimici conosciuti come “inquinanti eterni” che si trovano anche nei cartoni della pizza e nei crostacei, e le armi bianche, facili da reperire e diffuse tra le baby gang criminali. Sono queste due delle inchieste della terza puntata del programma condotto da Salvo Sottile. Prosegue, poi, anche in questa seconda stagione il percorso del programma che dalla cronaca nera si estende ai casi più seguiti dall’opinione pubblica. Tpi.it - Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)su Rai 3, 25 ottobreè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 25 ottobre 2024.I Pfas, composti chimici conosciuti come “inquinanti eterni” che si trovano anche nei cartoni della pizza e nei crostacei, e le armi bianche, facili da reperire e diffuse tra le baby gang criminali. Sono queste due delle inchieste della terza puntata delcondotto da. Prosegue, poi, anche in questa seconda stagione il percorso delche dalla cronaca nera si estende ai casi più seguiti dall’opinione pubblica.

