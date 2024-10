Equitazione: Matteo Orlandi davanti a tutti dopo il dressage dei Campionati Italiani di Completo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Al Centro Equestre Federale ‘Ranieri di Campello’ sito all’interno dell’Impianto sportivo equestre dei Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa (Roma), si è aperta l’edizione 2024 dei Campionati Italiani Assoluti di Completo. dopo il round di dressage, al comando c’è Matteo Orlandi: il rappresentante dell’Esercito, in sella a RLE Limbo Kaiser, ha chiuso la sua ripresa con lo score di 67.610%, per un totale di 32.40 punti negativi che gli sono valsi la prima posizione. Alle sue spalle, virtualmente in seconda e terza posizione, ci sono invece Alessio Proia (su Dollar Boy 9), con un punteggio di 32.50, e Andrea Cincinnati (su Cecelia LAD), a quota 32.80, anche lui vicinissimo alla testa del concorso. Oasport.it - Equitazione: Matteo Orlandi davanti a tutti dopo il dressage dei Campionati Italiani di Completo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Al Centro Equestre Federale ‘Ranieri di Campello’ sito all’interno dell’Impianto sportivo equestre dei Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa (Roma), si è aperta l’edizione 2024 deiAssoluti diil round di, al comando c’è: il rappresentante dell’Esercito, in sella a RLE Limbo Kaiser, ha chiuso la sua ripresa con lo score di 67.610%, per un totale di 32.40 punti negativi che gli sono valsi la prima posizione. Alle sue spalle, virtualmente in seconda e terza posizione, ci sono invece Alessio Proia (su Dollar Boy 9), con un punteggio di 32.50, e Andrea Cincinnati (su Cecelia LAD), a quota 32.80, anche lui vicinissimo alla testa del concorso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgia Pasetti si prende la medaglia d’oro del Trofeo Seniores Freestyle ai Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle Dressage - Scuderia San Paolo di Chieti in festa per i grandi risultati ottenuti i Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle Dressage. Nella prestigiosa cornice delle “Scuderia della Malaspina” di Ornago, nella rassegna tricolore andata in scena a ... (Chietitoday.it)

Giorgia Pasetti si prende la medaglia d’oro del Trofeo Seniores Freestyle ai Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle Dressage - Scuderia San Paolo di Chieti in festa per i grandi risultati ottenuti i Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle Dressage. Nella prestigiosa cornice delle “Scuderia della Malaspina” di Ornago, nella rassegna tricolore andata in scena a ... (Chietitoday.it)

Giorgia Pasetti si prende la medaglia d’oro del Trofeo Seniores Freestyle ai Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle Dressage - Scuderia San Paolo di Chieti in festa per i grandi risultati ottenuti i Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle Dressage. Nella prestigiosa cornice delle “Scuderia della Malaspina” di Ornago, nella rassegna tricolore andata in scena a ... (Today.it)