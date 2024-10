Nerdpool.it - Doyle – Il ritorno di un personaggio iconico

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La serie a fumetti dedicata a Arthur Conan, celebre creatore di Sherlock Holmes, torna con un nuovo ciclo narrativo che promette di stupire e affascinare i lettori, riprendendo ungià amatissimo e donandogli nuova linfa. Ideata originariamente da Daniela Zaccagnino, questa saga alternativa trasportaal centro di un universo vittoriano ricco di misteri e avventure al limite del paranormale. Sotto la supervisione del coordinatore artistico Christian Terranova e la sceneggiatura di Salvatore Cuna, il nuovo ciclo si distacca in parte dalle prime storie, per concentrarsi su temi più “terreni” e un altrochiave del mondo di Sherlock Holmes. In questo universo narrativo,non è solo uno scrittore, ma un detective per caso, affiancato da un Sherlock Holmes immaginario che lo guida nella risoluzione di intricati casi.