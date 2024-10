Dopo il caso dell’insulto a Formigli, spuntano i post fascisti: bufera in Rai sul meloniano Corsini (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non l’ha difeso praticamente nessuno. Perché è indifendibile. È bufera sul direttore dell’intrattenimento di viale Mazzini, il meloniano Paolo Corsini, reo di aver insultato a microfono acceso il collega Corrado Formigli. Persino il compagno (no, scusate, compagno no), il “co-militante”, Ad Rai Giampaolo Rossi ha dovuto prendere provvedimenti. Ieri infatti Corsini è stato convocato da Rossi, il quale ha espresso “il proprio disappunto per l’episodio che lo ha visto coinvolto. Inoltre ha dato mandato alle Direzioni competenti di valutare eventuali elementi sotto il profilo disciplinare in riferimento a quanto andato in onda nella trasmissione Piazzapulita”, recita una nota di Viale Mazzini. “Formigli infame”, Corsini precisa: “Ce l’avevo col gradino” L’episodio è noto: Corsini all’inviata de La7 ha dichiarato: “Dite all’amico Formigli che si guardasse un pochino nella coscienza infame”. Lanotiziagiornale.it - Dopo il caso dell’insulto a Formigli, spuntano i post fascisti: bufera in Rai sul meloniano Corsini Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non l’ha difeso praticamente nessuno. Perché è indifendibile. Èsul direttore dell’intrattenimento di viale Mazzini, ilPaolo, reo di aver insultato a microfono acceso il collega Corrado. Persino il compagno (no, scusate, compagno no), il “co-militante”, Ad Rai Giampaolo Rossi ha dovuto prendere provvedimenti. Ieri infattiè stato convocato da Rossi, il quale ha espresso “il proprio disappunto per l’episodio che lo ha visto coinvolto. Inoltre ha dato mandato alle Direzioni competenti di valutare eventuali elementi sotto il profilo disciplinare in riferimento a quanto andato in onda nella trasmissione Piazzapulita”, recita una nota di Viale Mazzini. “infame”,precisa: “Ce l’avevo col gradino” L’episodio è noto:all’inviata de La7 ha dichiarato: “Dite all’amicoche si guardasse un pochino nella coscienza infame”.

