Discariche abusive a Civitavecchia intervento in Via di Vigna Turci

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Degrado e rifiuti abbandonati abusivamente in Via di, nella zona industriale di. Sono ben visibili e accatastati calcinacci, cumuli di materiale edile di risulta, materiali tessili, plastica, metalli e anche sanitari. In poche ore gli operatori diServizi Pubblici srl hanno rimosso tutti i rifiuti bonificando l’intera area. “Come sempre, rinnoviamo l’appello al senso civico dei cittadini nel ricordare loro che l’abbandono dei rifiuti danneggia l’ambiente, quindi la nostra salute e quella delle generazioni future”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.