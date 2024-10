Difficile tenere il coperchio dice il giovane Postecoglou

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

Mikey Moore ha rubato la scena al Tottenham nella vittoria di Europa League contro l'AZ Alkmaar e l'allenatore Ange Postecolgouche "non si può negare" il talento dell'adolescente. Il 17enne è andato vicino al gol con un colpo di testa in apertura, ma ha impressionato molto nella ripresa spostandosi sulla fascia sinistra. Ha continuato a correre contro la difesa olandese in un periodo straordinario che ha quasi portato il Tottenham a diversi gol da aggiungere al rigore di Richarlison al 53?.ha detto: "È piuttostoper meiladesso, vero?! Era emozionante. Non puoi negarlo. È inutile negarlo. "Adoro il modo in cui Mikey affronta tutto con calma, lavora duro ogni giorno. Vuole svilupparsi, capisce che questo è un viaggio.