Davidemaggio.it - Corsini (Rai) dà dell’infame a Formigli. Il conduttore: “E’ nervoso per la serie di flop che ha inanellato”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Incredibile scivolone di Paolo, Direttore degli Approfondimenti Rai, che parlando con l’inviata di Piazzapulita dàalCorrado. Il fattaccio accade all’uscita della Festa del Tempo e trasmesso ieri sera ad inizio puntata dal programma di La7. Piazzapulita siete sono le parole diquando apprende che la giornalista che lo ha intercettato è della trasmissione di, a cui riserva a sorpresa l’insulto: Dite all’amicoche si guardasse un pochino nella coscienza, va. Infame. L’inviata è spiazzata – “Addirittura? Ma non me lo può dire con il microfono acceso!” – e il dirigente Rai glissa, quasi scappando via.