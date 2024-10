Conte licenzia Grillo: "È contro di noi, ora basta". Un taglio da 300mila euro (Di venerdì 25 ottobre 2024) È la fine di un’era, una rottura definitiva inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Eppure. Giuseppe Conte ha deciso di tagliare ufficialmente il contratto di Beppe Grillo, come consulente della comunicazione del Movimento, da 300mila euro all’anno. E non solo: l’annuncio è stato fatto dal leader 5 Stelle nell’ultimo libro di Bruno Vespa in uscita a fine mese (Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo), quindi a uno dei giornalisti che il comico ha sempre identificato come "nemico". LE ACCUSE Conte rimprovera al fondatore del Movimento azioni pesantissime: "Beppe Grillo è responsabile di una contro comunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale", si legge. "Ha rivendicato il compenso come garante anche nelle ultime lettere che mi ha scritto. Quotidiano.net - Conte licenzia Grillo: "È contro di noi, ora basta". Un taglio da 300mila euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) È la fine di un’era, una rottura definitiva inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Eppure. Giuseppeha deciso di tagliare ufficialmente il contratto di Beppe, come consulente della comunicazione del Movimento, daall’anno. E non solo: l’annuncio è stato fatto dal leader 5 Stelle nell’ultimo libro di Bruno Vespa in uscita a fine mese (Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo), quindi a uno dei giornalisti che il comico ha sempre identificato come "nemico". LE ACCUSErimprovera al fondatore del Movimento azioni pesantissime: "Beppeè responsabile di unacomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale", si legge. "Ha rivendicato il compenso come garante anche nelle ultime lettere che mi ha scritto.

