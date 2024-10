Cina: produzione cereali, previsto record di oltre 700 mln tonnellate nel 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pechino, 25 ott – (Xinhua) – La produzione cerealicola cinese dovrebbe raggiungere il livello record di 700 milioni di tonnellate quest’anno, ha dichiarato oggi il ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali. L’atteso traguardo del raccolto si verifica dopo nove anni consecutivi in cui la produzione cerealicola si e’ mantenuta al di sopra dei 650 milioni di tonnellate, ha dichiarato il ministero in una conferenza stampa. I raccolti estivi di cereali e di riso precoce sono gia’ stati completati, con la produzione di cereali estivi che ha totalizzato 149,78 milioni di tonnellate, con un aumento di circa 3,63 milioni di tonnellate rispetto all’anno scorso, mentre la produzione di riso precoce e’ rimasta stabile a circa 28,2 milioni di tonnellate. Anche la raccolta dei cereali autunnali e’ iniziata bene. Romadailynews.it - Cina: produzione cereali, previsto record di oltre 700 mln tonnellate nel 2024 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pechino, 25 ott – (Xinhua) – Lacola cinese dovrebbe raggiungere il livellodi 700 milioni diquest’anno, ha dichiarato oggi il ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali. L’atteso traguardo del raccolto si verifica dopo nove anni consecutivi in cui lacola si e’ mantenuta al di sopra dei 650 milioni di, ha dichiarato il ministero in una conferenza stampa. I raccolti estivi die di riso precoce sono gia’ stati completati, con ladiestivi che ha totalizzato 149,78 milioni di, con un aumento di circa 3,63 milioni dirispetto all’anno scorso, mentre ladi riso precoce e’ rimasta stabile a circa 28,2 milioni di. Anche la raccolta deiautunnali e’ iniziata bene.

