Lettera43.it - Chiuse le indagini, Sgarbi rischia fino a 12 anni per il quadro di Manetti

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha chiuso lenei confronti di Vittorio, indagato per riciclaggio di beni culturali, contraffazione di opere d’arte e autoriciclaggio di beni culturali per il caso del dipinto di Rutiliotrafugato nel 2013 dal castello di Buriasco in Piemonte e poi riapparso (con modifiche) ottodopo a Lucca nella Mostra “I pittori della luce”, curata dal critico d’arte, come opera di sua proprietà. Secondo i pm ilè stato rubato e successivamente taroccato., scrive Il Fatto Quotidiano,da quattro a 12di carcere. Vittorio(Imagoeconomica).Al dipinto è stata aggiunta una torcia:giura di averlo trovato così L’opera “La cattura di San Pietro” di, esponente del Seicento senese, era sparito dal castello di Buriasco per poi riapparire a Luccadopo.